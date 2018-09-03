Организаторы признали проблемы с семинаром Тони Роббинса

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Устроители семинара американского коучера Тони Роббинса, прошедшего 1 сентября в СК "Олимпийский", признали проблемы с его организацией, однако выступление оратора началось вовремя, рассказал РИА Новости ректор школы бизнеса "Синергия", организатора выступления, Григорий Аветов.

В рекламных объявлениях "Синергия" представляла Роббинса как мотивирующего тренера, в числе его учеников указывались "президенты, олимпийские чемпионы, миллиардеры и члены королевских семей". Билеты на выступление делились на шесть категорий, их стоимость варьировалась от 29 тысяч до 500 тысяч рублей. После мероприятия некоторые участники критически отозвались о семинаре в соцсетях и СМИ, в частности, об уровне организации, который привел к огромным очередям на входе.

По словам Аветова, с организацией были сложности: "У нас действительно были очереди, у нас действительно были проблемы в организации. При этом это никак не сказалось на начале программы".

"Мы объявили регистрацию специально за четыре часа до выхода Аллана Пиза (писатель, известен как автор языка телодвижений — ред.), подразумевая, что будут огромные очереди. У нас был спикер Аллан Пиз объявлен в 13.00 мск и Тони Роббинс изначально был объявлен в 14.30 мск. К огромному сожалению, мы эти очереди не смогли пропустить быстрее чем за три часа, просто не смогли физически. Но мы были к этому готовы, поэтому регистрацию объявили в 9 утра", — рассказал он.

Помимо этого, ряд участников семинара позднее в соцсетях выражал недовольство выступлением Роббинса, говоря о том, что цены на билеты были высокими, однако в речи спикера они услышали много банальностей. Ректор школы бизнеса "Синергия" не согласился с этой точкой зрения: "Я могу прокомментировать от себя, своим субъективным взглядом. Я видел 26,2 тысячи человек, получивших невероятное удовольствие от мероприятия".

"Было много тысяч людей, и, наверное, на этом тренинге не всем понравилось, могу подозревать. Но позитивных мнений мы нашли — мы еще не сильно искали — несколько тысяч опубликованных. По этим страницам видно, что это не боты, многие из них известные личности, а многие из них — суперизвестные предприниматели. На базе таких тысяч позитивных отзывов я делаю вывод — соотношение позитива к негативу 90 к 10", — заключил Аветов.