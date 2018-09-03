Трансгендер Гулевич останется в больнице до конца следствия

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трансгендер Назар Гулевич, которого отказались помещать в женский и мужской изоляторы и направили в больницу при СИЗО "Матросская тишина", останется под наблюдением медиков до окончания следственных мероприятий, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что трансгендера Назара Гулевича, который успел сменить пол на мужской только в документах, отказались помещать в женский и мужской следственные изоляторы и направили в больницу при СИЗО "Матросская тишина".

"Обращаться к нам никто не обращался, но тему мы, конечно, знаем, мы ее уже обсудили с руководством ФСИН по городу Москве. Назар Гулевич, который принял решение превратиться в мужчину, на сегодняшний день в стадии трансформации, поэтому он будет находиться в больнице "Матросской тишины", поскольку когда происходит подобное, люди принимают большое количество медикаментов и в любом случае им нужно находиться под присмотром врачей", — сказала Потяева.

По ее словам, Гулевич будет находиться в больнице до завершения следственных действий. "Ввиду длительного процесса приема всех этих медикаментов, ни в какие камеры переводить Гулевича не будут, он будет находиться под наблюдением врачей больницы "Матросской тишины" в отдельном блоке. Поэтому здесь, что касается Москвы, мы спокойны, так как на территории Москвы колоний нет. А дальше, в зависимости от того, каким будет судебное решение по отбыванию наказания, Гулевич должен будет отправиться в колонию. И здесь, конечно же, вопрос, в мужскую или женскую. У нас время еще есть, пока идет следствие мы оперативно планируем заняться этой темой", — добавила Потяева.