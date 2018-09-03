Родные погибших при взрыве в Дзержинске получат компенсации из ФСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Родственники погибших при взрыве в Дзержинске на заводе имени Свердлова получат по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования России, сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения ФСС РФ.
Расследованием группового несчастного случая занимается комиссия в составе представителей Ростехнадзора, государственной инспекции труда, органа местного самоуправления, предприятия, объединения организаций профсоюзов, регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
"По окончании расследования все пострадавшие и родственники погибших получат пособия и выплаты, предусмотренные федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В случае смерти работника Фонд выплачивает его родным единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, при потере кормильца нетрудоспособные иждивенцы вплоть до совершеннолетия получают часть заработка погибшего, которая приходилась на каждого из них. У трех погибших женщин остались дети", — подчеркивается в сообщении регионального отделения ФСС РФ.
Кроме того, пострадавшим гарантируется оплата постороннего ухода – как бытового (225 рублей в месяц), так и специального медицинского (900 рублей в месяц).
Продолжительность выплат и степень утраты трудоспособности пострадавших работников определяется учреждениями медико-социальной экспертизы, отмечается в сообщении.