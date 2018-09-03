Родные погибших при взрыве в Дзержинске получат компенсации из ФСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Родственники погибших при взрыве в Дзержинске на заводе имени Свердлова получат по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования России, сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения ФСС РФ.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в минувшую пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Расследованием группового несчастного случая занимается комиссия в составе представителей Ростехнадзора, государственной инспекции труда, органа местного самоуправления, предприятия, объединения организаций профсоюзов, регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

"По окончании расследования все пострадавшие и родственники погибших получат пособия и выплаты, предусмотренные федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В случае смерти работника Фонд выплачивает его родным единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, при потере кормильца нетрудоспособные иждивенцы вплоть до совершеннолетия получают часть заработка погибшего, которая приходилась на каждого из них. У трех погибших женщин остались дети", — подчеркивается в сообщении регионального отделения ФСС РФ.

Отмечается, что работникам, получившим травмы различной степени тяжести, гарантированы пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа, единовременная страховая выплата и ежемесячная страховая выплата, а также оплата дополнительных расходов в связи с трудовым увечьем (лекарства, протезы, санаторно-курортное лечение, специальное транспортное средство, переобучение новой профессии, лечение по тяжелым несчастным случаям).

Кроме того, пострадавшим гарантируется оплата постороннего ухода – как бытового (225 рублей в месяц), так и специального медицинского (900 рублей в месяц).

Продолжительность выплат и степень утраты трудоспособности пострадавших работников определяется учреждениями медико-социальной экспертизы, отмечается в сообщении.