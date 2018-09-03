В Карелии начали консервацию уцелевших конструкций Успенской церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сен – РИА Новости. Московские специалисты начали консервацию уцелевших конструкций Успенской церкви, сгоревшей в Карелии 10 августа, сообщил на своей официальной странице в соцсетях глава республики Артур Парфенчиков

"На минувшей неделе начали консервационные мероприятия на месте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге. Московские специалисты "Спецпроектреставрации" делают маркировку, замеры, осуществляют сортировку конструкций. В выходные к ним присоединились специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, АРЦ "Заонежье" и волонтеры "Общего дела" из Москвы и Санкт-Петербурга", — сообщил Парфенчиков.

По его словам, к понедельнику уже разобраны завалы по периметру сруба, уцелевшие элементы конструкций церкви временно складированы на прилегающей территории.

Отмечается, что все работы ведутся на добровольческих началах, с разрешения республиканского управления по охране объектов культурного наследия.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог. С 24 августа начался сбор пожертвований на восстановление храма. К 28 числу собрано порядка 2,5 миллиона рублей. Следственные действия в отношении подозреваемого продолжаются.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.