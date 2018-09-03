Президент не планирует участвовать в программе "Москва. Кремль. Путин"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Планов участия в новой программе телеканала "Россия-1" (ВГТРК) "Москва. Кремль. Путин" у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Премьера новой программы "Москва. Кремль. Путин" состоялась в воскресенье, 2 сентября, на телеканале "Россия 1". Отвечая на вопрос о том, планирует ли участвовать в этой программе сам президент, Песков сказал: "Нет, никаких планов участия у президента нет". "Это все-таки программа — проект ВГТРК, это не проект Кремля", — отметил он.

"В данном случае, наверное, скажем так, какие-то любительские оценки нам давать не с руки. Нам важно, чтобы информация о президенте, о его рабочем графике подавалась корректно, без искажений и в полной мере. Это, мне кажется, делается. А что касается понравилось, не понравилось, наверное, здесь свое веское слово говорит зритель, я имею в виду, коллективный зритель и это его отношение измеряется в рейтинге, который, я пока не знаю, каков он был", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, понравился ли в Кремле сам формат новой программы.