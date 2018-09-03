В Оренбуржье решается задача по переводу школ на односменное обучение

ОРЕНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. С открытием обновленной школы в Ясненском районе Оренгбургской области сделан еще один шаг в решении задачи перевода школьников на односменное обучение, заявил губернатор области Юрий Берг, комментируя открытие учебного учреждения, на реконструкцию которого было выделено 80 миллионов рублей.

В пресс-службе губернатора и правительства региона РИА Новости сообщили, что обновленная школа рассчитана на тысячу человек, всего сформирован 41 класс, в том числе пять первых классов.

"С открытием обновленной школы сделан еще один шаг в решении задачи перевода школьников на односменное обучение. В Оренбуржье эта работа идет успешно — лишь 9% учащихся школ занимаются во вторую смену. Мы делаем все, чтобы наши дети учились в одинаково комфортных и безопасных условиях, независимо от того, где они живут — в городе или на селе. За два года на реконструкцию школы затрачено около 80 миллионов рублей, из них 36 миллионов рублей — средства компании "Оренбургские минералы", — сказал глава региона.

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