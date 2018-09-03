В Оренбуржье решается задача по переводу школ на односменное обучение

ОРЕНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. С открытием обновленной школы в Ясненском районе Оренгбургской области сделан еще один шаг в решении задачи перевода школьников на односменное обучение, заявил губернатор области Юрий Берг, комментируя открытие учебного учреждения, на реконструкцию которого было выделено 80 миллионов рублей.
"С открытием обновленной школы сделан еще один шаг в решении задачи перевода школьников на односменное обучение. В Оренбуржье эта работа идет успешно — лишь 9% учащихся школ занимаются во вторую смену. Мы делаем все, чтобы наши дети учились в одинаково комфортных и безопасных условиях, независимо от того, где они живут — в городе или на селе. За два года на реконструкцию школы затрачено около 80 миллионов рублей, из них 36 миллионов рублей — средства компании "Оренбургские минералы", — сказал глава региона.