Росгвардия предложила обязать хранить порох и капсюли к патронам в сейфах

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Росгвардия предлагает обязать владельцев огнестрельного оружия хранить в сейфах порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом предлагается дополнить первый абзац пункта 59 после слов "оружие и патроны" словами "а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию".

Таким образом, в случае принятия проекта постановления россиян обяжут хранить оружие, патроны к нему, а также порох и капсюли по месту жительства в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в обитых железом деревянных ящиках. При этом владельцы оружия должны исключить доступ к ним посторонних.

"Проект постановления направлен на обеспечение общественной безопасности", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "Об оружии". Пока они не вступили в силу, но 13 июля 2018 года были одобрены Советом Федерации.