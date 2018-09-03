Для учащихся 10-11 классов по всей стране проводятся уроки лидерства

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. 1 и 3 сентября победители и финалисты первого сезона "Лидеры России" и "Мой Дагестан" проводят уроки лидерства в школах по всей стране и рассказывают учащимся 10-11-х классов, какие навыки и компетенции будут востребованы в будущем, сообщает пресс-служба конкурса.

В акции принимают участие свыше 100 человек. Победители и финалисты конкурсов делятся личным опытом, полезными советами и рассказывают о возможностях, которые современной молодежи дают проекты открытой платформы "Россия — страна возможностей".

По словам координатора акции, победителя конкурса "Лидеры России" Татьяны Дьяконовой, одна из целей мероприятия — дать детям возможность пообщаться с людьми, имеющими активную жизненную позицию и готовыми поделиться историями успеха.

"Такой формат взаимодействия позволит реализовать и другую важную цель — позволит финалистам конкурса выступить перед самой требовательной и в то же время самой благодарной публикой. Ведь детей сложно обмануть, они дают очень качественную обратную связь по выступлениям. Подготовка к такому роду мероприятий — хорошая возможность для финалистов потренировать свои публичные выступления", — считает Татьяна Дьяконова.

Она рассказала, что для проведения урока были подготовлены специальные методические рекомендации, которые разрабатывались ведущими специалистами России.

"Сейчас у ребят есть много путей для самореализации, и нужно говорить им об этом. Существуют такие конкурсы, как "Управляй", "Абилимпикс", "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" и другие. Мир постоянно меняется, и надо понимать, что страх — это нормально и это часть пути, который проходит каждый. Нет ни одного человека, который сделал бы все бесстрашно и у него все бы получалось. Здесь важно идти шаг за шагом и осознавать свои сильные стороны, чтобы опираться на них и двигаться дальше. Чем раньше человек поймет, для чего он живет и какова его цель, тем больше шансов прийти к той жизни и той деятельности, о которой мечтаешь", — заключила Татьяна Дьяконова.

"Благодаря конкурсу я понял, что всегда есть куда двигаться, к чему стремиться и в чем развиваться. Возможности не всегда видны, но чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, сколько шансов у тебя есть. Я узнал это поздновато, много времени было упущено. Но если дети смогут это понять в 16-18 лет, то наверняка у них получится реализовать свои возможности и таланты гораздо эффективнее", — говорит другой победитель конкурса, Виталий Климашов.

По его словам, самое важное — показать детям, что все в их руках, познакомить будущих выпускников с возможностями, которые им предоставляются, в том числе и на уровне государственной поддержки, рассказать о собственном опыте принятия неоднозначных решений, о выходе из зоны комфорта.

Первый сезон всероссийского конкурса управленцев стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч подавших заявки на конкурс в финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. По итогам были определены 103 победителя, все они, а также некоторые финалисты, получили наставников из числа лучших руководителей сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровне.

"Мой Дагестан" — республиканский кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо республики. Конкурс проводился правительством Республики Дагестан по поручению врио главы республики Владимира Васильева при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".