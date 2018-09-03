Обращение Путина по пенсиям в прямом эфире смотрели 6,8 миллиона россиян

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Только в прямом эфире получасовое телеобращение президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионном законодательстве посмотрели более 6,8 миллиона россиян, аудитория события оказалась больше, чем у послания федеральному собранию этого года, такие данные приводит исследовательская компания Mediascope.
Замеры аудитории проводились в городах с населением свыше 100 тысяч человек, среди россиян старше четырех лет.
Для сравнения — ежегодное послание президента России Путина Федеральному собранию РФ 1 марта, которое транслировали Первый канал, Россия 1, Россия 24 и МИР, посмотрели 4 533 092 человек (исследование также велось в день трансляции среди населения старше 4 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек).
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.
Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.