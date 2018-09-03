Лавров рассказал, что у него нет аккаунтов в соцсетях

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у него нет аккаунтов в социальных сетях, однако он постоянно в курсе того, что там происходит.
В то же время министр отметил, что без социальных сетей сейчас ни одна "эффективная профессия", в том числе дипломатия, не может обойтись. Это связано с тем, что одна из задач дипломатии – распространять информацию и разъяснять то, чем занимается та или иная страна, пояснил Лавров.
Он также напомнил, что министерство иностранных дел активно использует социальные сети — есть аккаунты в ведущих соцсетях – Twitter, Facebook, Instagram, "ВКонтакте".
"Есть в департаменте информации и печати специальный отдел цифровых технологий, особое внимание уделяем подаче контента на иностранных языках", — отметил министр, указав, что у министерства есть аккаунты в Twitter, которые ведутся в том числе на испанском, арабском языках.