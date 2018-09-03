Призовой фонд турнира памяти Коркина в Якутии составит $180 тысяч

ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Призовой фонд XI Международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина в Якутии впервые составит 180 тысяч долларов, сообщил журналистам председатель оргкомитета, двукратный чемпион мира по вольной борьбе, советник врио главы региона Виктор Лебедев.

Турнир пройдет в Якутске с 5 по 8 сентября и будет приурочен к 90-летию со дня рождения Коркина. Организаторы соревнований — министерство спорта Якутии, федерация спортивной борьбы республики и школа высшего спортивного мастерства.

"Впервые в истории турнира учрежден столь высокий призовой фонд в размере 180 тысяч долларов. Победители получат по 7 тысяч, вторые и третьи призеры – по 5 и 3 тысячи долларов соответственно. Ожидаем, что в Якутск приедет рекордное количество команд участников, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Приедут звезды мировой борьбы, которых я приглашал лично, и я очень рад, что они откликнулись и приняли приглашение. В Якутск приедут многие почетные гости, в том числе и главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев", — отметил Лебедев.

Известно, что кроме российских спортсменов, в Якутии соберутся 153 иностранных борца из 30 зарубежных стран мира. Соревнования пройдут в центре спортивной подготовки "Триумф".