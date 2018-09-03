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Общество

Лавров пожелал первоклассникам удачи в новом учебном году

(обновлено: 10:07 03.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый звонок и торжественная линейка. Архивное фотоПервый звонок и торжественная линейка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Одинцовский район), 3 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественной линейке в День знаний поприветствовал школьников гимназии имени Евгения Примакова в подмосковных Раздорах, пожелав им успехов в новом учебном году.

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"Дорогие друзья, присоединяюсь к поздравлениям по случаю начала нового учебного года. Прежде всего, конечно, хочу поздравить первоклассников, у вас наиболее ответственная миссия в этом году, потому что вы первый раз переступили порог этого замечательного учебного заведения", — сказал Лавров, обращаясь к ученикам гимназии.

Лавров напомнил, что гимназия носит имя выдающегося государственного, общественного деятеля, дипломата, ученого Евгения Максимовича Примакова. "Он широко уважаем во всем мире без исключения, причём уважения он добился благодаря тому, что никогда не отказывался от своих принципов, но всегда умел слушать и никогда не делал своей целью обидеть кого-то, а всегда искал решения, которые будут неизбежны и очевидны, и всегда объяснял своим ученикам, а я отношусь к их числу, что он имеет в виду. Это высочайшее качество руководителя и учителя", — добавил Лавров.

"Очень надеюсь, что вы подчерпнете в этой гимназии все те традиции, которые мы хотим передавать из поколение в поколение, от Евгения Максимовича Примакова дальше всем тем, кто любит свою страну и кто хочет достичь высоких результатов в самых разных сферах жизни… Ещё раз вас с новым учебным годом, удачи и чтобы ваши родители на вас не сердились", — заключил министр.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. Двадцать четвертого марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой"

Примаков скончался 26 июня 2015 года.

День знаний в России
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТрадиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.Ученица Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИстоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.Ученица школы № 6 города Ялты во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОфициальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.Ученик школы № 6 города Ялты после занятий
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Официальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.Ученики средней общеобразовательной школы Муринский центр образования 2 в поселке Мурино во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
К примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.Первый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе Муринский центр образования 2 в поселке Мурино, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.Воспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.Начало занятий в школе № 53 Октябрьского района Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЭксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.Ученики Жеребцовской основной общеобразовательной школы №39 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоциологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Социологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПри этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.Ученики школы № 6 города Ялты в классе после торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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При этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.
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