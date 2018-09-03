Лавров пожелал первоклассникам удачи в новом учебном году

ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Одинцовский район), 3 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественной линейке в День знаний поприветствовал школьников гимназии имени Евгения Примакова в подмосковных Раздорах, пожелав им успехов в новом учебном году.

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"Дорогие друзья, присоединяюсь к поздравлениям по случаю начала нового учебного года. Прежде всего, конечно, хочу поздравить первоклассников, у вас наиболее ответственная миссия в этом году, потому что вы первый раз переступили порог этого замечательного учебного заведения", — сказал Лавров, обращаясь к ученикам гимназии.

Лавров напомнил, что гимназия носит имя выдающегося государственного, общественного деятеля, дипломата, ученого Евгения Максимовича Примакова. "Он широко уважаем во всем мире без исключения, причём уважения он добился благодаря тому, что никогда не отказывался от своих принципов, но всегда умел слушать и никогда не делал своей целью обидеть кого-то, а всегда искал решения, которые будут неизбежны и очевидны, и всегда объяснял своим ученикам, а я отношусь к их числу, что он имеет в виду. Это высочайшее качество руководителя и учителя", — добавил Лавров.

"Очень надеюсь, что вы подчерпнете в этой гимназии все те традиции, которые мы хотим передавать из поколение в поколение, от Евгения Максимовича Примакова дальше всем тем, кто любит свою страну и кто хочет достичь высоких результатов в самых разных сферах жизни… Ещё раз вас с новым учебным годом, удачи и чтобы ваши родители на вас не сердились", — заключил министр.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. Двадцать четвертого марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой"

Примаков скончался 26 июня 2015 года.