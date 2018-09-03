Власти Москвы оценили работу сервиса по прокату электросамокатов

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 90 тысяч поездок было совершено в системе проката электросамокатов в Москве с момента запуска, сообщил РИА Новости заммэра столицы РФ по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С начала работы сервиса по аренде электросамокатов москвичи совершили более 90 тысяч поездок на них. Эта система – новый для Москвы транспорт, появился он в этом году, но популярность его заметно выросла – за три месяца увеличилось и число операторов, и самокатов. В городе уже три компании, предоставляющие свои услуги с общим парком в полторы тысячи самокатов", — сказал он.

Ликсутов отметил, что данный вид транспорта является экологичным, а также удобен в использовании для коротких поездок по центру города.

"Москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро или от метро до работы, то есть как транспорт последней мили. Мы всячески будем поддерживать компании, как по прокату самокатов, так и каршеринг. Считаем, что для него есть свой потребитель в Москве, и пример этого лета показал его востребованность", — заключил он.