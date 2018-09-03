Москвичи за лето подали 4,5 тысячи предложений по благоустройству столицы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жители Москвы за лето внесли 4,5 тысячи предложений по благоустройству столицы через специальный раздел портала "Наш город", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За лето пользователи портала "Наш город" подали 4,5 тысячи идей по развитию и благоустройству Москвы. Свои предложения они направляли в раздел портала "Мэр, у меня есть идея", — говорится в сообщении.

Раздел "Мэр, у меня есть идея" начал работать в мае. Здесь горожане могут поделиться идеями по благоустройству дворов, бесхозных территорий, пешеходных зон и парков, а также по развитию социальной сферы и организации дорожного движения. "Пока горожане чаще всего подают идеи о благоустройстве дворов и организации дорожного движения. За три месяца более тысячи идей поступило по каждому из этих направлений", — отмечается в сообщении.

Чтобы внести предложение, необходимо зарегистрироваться на официальном портале мэра и правительства Москвы с указанием данных СНИЛС. Добавляется, что для удобства пользователь может объединить аккаунт в разделе "Мэр, у меня есть идея" с учетной записью на портале "Наш город".