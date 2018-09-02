Скворцова рассказала о работе волонтеров-медиков

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 14 тысяч волонтеров-медиков работают в России на сегодняшний день, они помогают в медицинских организациях, детских домах, домах престарелых, разъясняют населению основы здорового образа жизни, заявила в воскресенье министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Волонтеры-медики помогают в медицинских организациях, детских домах, домах престарелых, учат население, как правильно питаться, как правильно двигаться, как вести профилактику социальных заболеваний, отметила Скворцова.
"Федеральные центры волонтерства и наставничества здравоохранения — это второй медицинский институт. Именно вы координируете это движение по всем 85 регионам нашей страны", — обратилась министр к студентам вуза.