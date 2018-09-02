Скворцова рассказала, студенты каких вузов набрали самые высокие баллы ЕГЭ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самые высокие баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в этом году набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Самый высокий балл ЕГЭ получили студенты, бывшие абитуриенты по медицинским специальностям",- сказала Скворцова на торжественной церемонии посвящения в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Обращаясь к первокурсникам, министр отметила, что профессия врача вечная.

"Пока живут люди, будут врачи. Эта профессия — сплав искусства и науки, глубоких фундаментальных знаний и высоких практических навыков, эта профессия сочетает в себе доброту и милосердие, умение чувствовать другого человека и при этом мужество, решительность, умение принимать решение за очень короткий период времени и брать всю ответственность на себя", — добавила Скворцова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в этом году на одно место в вузах РФ пришлось 9,1 человека, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность.