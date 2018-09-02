ЛДПР протестует у посольства США против произвола в американских тюрьмах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Партия ЛДПР проводит в Москве протестный митинг напротив посольства США, передает корреспондент РИА Новости.

По оценкам полиции, обеспечивающей порядок на месте мероприятия, в акции принимают участие чуть более 50 человек. Сторонники партии держат в руках флаги ЛДПР и другую партийную символику. Есть и плакаты "Земляки против войны!".

Участие в акции принимают, в частности, глава ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат в мэры Москвы от партии Михаил Дегтярев. В пресс-службе партии сообщили, что цель акции — привлечь внимание к русским заключенным и насилию в американских тюрьмах.

"Мы протестуем против произвола и насилия в тюрьмах Америки. Против произвола и насилия в отношении граждан планеты Земля", — сказал Жириновский, выступая на митинге.

В конце августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США пытаются воздействовать на Россию путем уголовного преследования российских граждан. По его словам, если бы Вашингтон был реально заинтересован в улучшении отношений с Москвой, то мог бы пойти на "шаги гуманитарного характера" в отношении россиян Марии Бутиной и Константина Ярошенко.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.