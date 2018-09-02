ЛДПР протестует у посольства США против произвола в американских тюрьмах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Партия ЛДПР проводит в Москве протестный митинг напротив посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в акции принимают, в частности, глава ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат в мэры Москвы от партии Михаил Дегтярев. В пресс-службе партии сообщили, что цель акции — привлечь внимание к русским заключенным и насилию в американских тюрьмах.
"Мы протестуем против произвола и насилия в тюрьмах Америки. Против произвола и насилия в отношении граждан планеты Земля", — сказал Жириновский, выступая на митинге.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.