Почти 90 тысяч полицейских охраняли учебные заведения 1 сентября

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Свыше 89 тысяч сотрудников полиции обеспечили безопасность на торжественных мероприятиях в День знаний в более чем 40 тысячах учебных учреждениях по всей России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Первого сентября более чем в 40 тысячах образовательных организаций во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В обеспечении безопасности граждан были задействованы свыше 89 тысяч сотрудников полиции", — сказала она.

Волк добавила, что в учебных заведениях дежурили инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также специалисты-кинологи и инспекторы ГИБДД. Кроме того, было организовано взаимодействие с подразделениями Росгвардии, представителями общественных формирований и частных охранных организаций.

"В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено", — отметила Волк.

Она также добавила, что в понедельник, 3 сентября, еще 2,5 тысячи российских школ проведут торжественные линейки в честь начала нового учебного года.