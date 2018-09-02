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Почти 90 тысяч полицейских охраняли учебные заведения 1 сентября

Сюжет:
День знаний - 2018 (25)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк1 сентября. Архивное фото1 сентября. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Свыше 89 тысяч сотрудников полиции обеспечили безопасность на торжественных мероприятиях в День знаний в более чем 40 тысячах учебных учреждениях по всей России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Первого сентября более чем в 40 тысячах образовательных организаций во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В обеспечении безопасности граждан были задействованы свыше 89 тысяч сотрудников полиции", — сказала она.

Волк добавила, что в учебных заведениях дежурили инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также специалисты-кинологи и инспекторы ГИБДД. Кроме того, было организовано взаимодействие с подразделениями Росгвардии, представителями общественных формирований и частных охранных организаций.

"В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено", — отметила Волк.

Она также добавила, что в понедельник, 3 сентября, еще 2,5 тысячи российских школ проведут торжественные линейки в честь начала нового учебного года.

День знаний в России
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТрадиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.Ученица Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИстоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.Ученица школы № 6 города Ялты во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОфициальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.Ученик школы № 6 города Ялты после занятий
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Официальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.Ученики средней общеобразовательной школы Муринский центр образования 2 в поселке Мурино во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
К примеру, для московских школьников учебный год начнется в понедельник.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.Первый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе Муринский центр образования 2 в поселке Мурино, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый звонок и торжественная линейка в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.Воспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учебу в 2018 году начинают порядка 1,8 миллиона первоклассников, а общее количество школьников составит 15,6 миллиона.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.Начало занятий в школе № 53 Октябрьского района Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
1 сентября ученики традиционно дарят преподавателям цветы, поздравляя с началом учебного года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЭксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.Ученики Жеребцовской основной общеобразовательной школы №39 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эксперты советуют выбирать букеты из сезонных цветов и не слишком большие, так как школьнику приходится держать его на протяжении всей линейки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоциологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Социологи подсчитали, что на подготовку детей к первому сентября россияне тратят в среднем порядка 21 тысячи рублей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПри этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.Ученики школы № 6 города Ялты в классе после торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
При этом большинство родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет.
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