МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября в связи с благоприятными погодными условиями, сообщается на сайте учреждения.

"По прогнозам синоптиков, в сентябре москвичей ждет настоящий бархатный сезон. Поскольку теплая погода продержится еще по крайней мере две недели, с 1 по 15 сентября зоопарк будет открыт с 7.30 до 20.00, кассы будут работать с 7.30 до 19.00", — говорится в сообщении.

На осенний режим работы столичный зоопарк перейдет с 15 сентября и будет открыт с 9.00 до 19.00.