Путин: работать в "Сириусе" должно быть не только интересно, но и выгодно

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Попечительского совета Фонда Талант и успех во время посещения образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Попечительского совета Фонда Талант и успех во время посещения образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Работать ученым в образовательном центре "Сириус" в Сочи должно быть не только интересно, но и выгодно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сделаем, чтобы здесь было интересно и выгодно работать. Чтобы было комфортно, интересно, но и чтобы материальная сторона была на соответствующем уровне", — заявил Путин во время общения с сотрудниками лаборатории генетики в открывшемся Инновационном научно-технологическом центре "Сириус".

Путин поинтересовался, что нужно сделать для дальнейшего развития центра.

"Это действительно достаточно серьезная задача — привлечь ученых, которые работали бы здесь. И это, действительно, вызов определенный", — ответил заведующий лабораторией, доктор биологических наук Евгений Рогаев.

"Уже многое делается в "Сириусе", есть условия для жилья. В первую очередь нужно принимать аспирантов, что они могут сюда приехать и получать хорошую поддержку финансовую. И третье — нужно привлечь ученых", — подчеркнул Рогаев.

Кроме того, директор образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева рассказала, что уже готов первый учебный модуль для магистратуры, которая может открыться в ближайшем будущем.