Путин рассказал об отношении к деловым костюмам

СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что изменил свое отношение к деловому костюму, но при этом считает, что поговорка о встрече по одежке, а проводах по уму не теряет своей актуальности.
Путин заметил, что неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам, создавая определенную атмосферу.
"Но есть и другая поговорка, встречают-то по одежке, а провожают по уму. Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты", — привел пример президент.