Путин рассказал об отношении к деловым костюмам

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что изменил свое отношение к деловому костюму, но при этом считает, что поговорка о встрече по одежке, а проводах по уму не теряет своей актуальности.

"Я сейчас изменил свое отношение к этому вопросу (выбору деловой формы одежды – ред.). Встречают-то по одежке, как у нас говорят, поэтому внешний вид имеет значение", — сказал президент на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

Путин заметил, что неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам, создавая определенную атмосферу.

"Но есть и другая поговорка, встречают-то по одежке, а провожают по уму. Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты", — привел пример президент.