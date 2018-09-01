Путин рассказал о дворе, в котором жил в юности

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками поделился воспоминаниями о дворе, в котором он жил в юности.

Вспоминая свои юные годы, российский лидер отметил, что одним из главных богатств считает богатство человеческого общения, которое начинается с детства, в том числе в дворовых коллективах. При этом, по его словам, архитектура городской застройки вовсе не влияет на межличностные отношения.

"Я жил во дворе в прямом смысле колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком. Там у нас дома ХIХ века. Ну да, был двор, но это пространство", — рассказал президент.

Тем не менее, он добавил, что в современном мире на развитие таких дворовых пространств даже выделяются бюджетные деньги. "Но пять миллиардов рублей не хватит для того, чтобы обустроить все дворовые пространства всей огромной страны, но это дает толчок, чтобы местные, региональные органы власти тоже этими вопросами занимались", — сказал Путин.