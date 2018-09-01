Путин рассказал о дворе, в котором жил в юности

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками поделился воспоминаниями о дворе, в котором он жил в юности.
"Я жил во дворе в прямом смысле колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком. Там у нас дома ХIХ века. Ну да, был двор, но это пространство", — рассказал президент.
Тем не менее, он добавил, что в современном мире на развитие таких дворовых пространств даже выделяются бюджетные деньги. "Но пять миллиардов рублей не хватит для того, чтобы обустроить все дворовые пространства всей огромной страны, но это дает толчок, чтобы местные, региональные органы власти тоже этими вопросами занимались", — сказал Путин.