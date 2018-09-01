Путин отметил положительное влияние ЕГЭ на систему образования

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. ЕГЭ оказал положительное влияние на систему образования, его главный недостаток — отсутствие творческого начала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

"Скорее, больше позитива, чем негатива", — сказал президент, отвечая на вопрос, как он оценивает влияние ЕГЭ на систему образования. При этом глава государства не стал отрицать, что единый экзамен "всегда нуждался в совершенствовании, и сейчас, наверное, там не все в порядке".

Он сделал акцент на том, что ЕГЭ позволил талантливым ребят из периферийных городов поступать в ведущие вузы страны. Что касается недостатков, то, по словам президента, главный из них заключается в том, что "экзамен стандартизирует процесс поступления в вузы и лишает какого-то творческого начала сам процесс сдачи экзаменов".