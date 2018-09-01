Путин поделился с молодежью нестандартным опытом ведения переговоров

СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что существуют стандартные схемы ведения переговоров, но реальная практика дает интересные случаи, выходящие за общепринятые границы.
Президент привел конкретный пример из собственной практики. "Расскажу такой пример, но без привязки к региону и без фамилий. Но это любопытный пример. Было это не вчера. Мы дискутировали с рядом коллег по одной из очень важных, я бы сказал, ключевых, региональных проблем, и присутствовали главы государств этого региона. Часа четыре спорили, в детали залезали, потом сказали: "Давайте мы прервемся и потом вернемся к обсуждению этого вопроса дальше", — рассказал Путин.
По словам российского лидера, после паузы дискуссия открылась вновь. "И вдруг один из моих коллег в присутствии других мне говорит: Ну, что мы здесь все спорим да спорим? Давай мы с тобой сейчас договоримся, а они согласятся, куда им деваться", — сказал Путин.
Путин признался, что "столь заманчивое предложение отверг, потому как собравшиеся — это люди, с которыми вместе работать, и у всех есть законные интересы, без учета которых ни одно решение не может быть достаточно надежным и стабильным".
"Это был, пожалуй, единственный раз. Но встречаются самые разные необычные ситуации, а в целом, все-таки есть определенные стандарты, есть так называемое обычное право, выработанное обычаями, в данном случае обычаями ведения переговоров, рассмотрением этих вопросов и так далее", — заключил Путин, подчеркнув, что, как правило, международные переговоры идут по традиционному сценарию.