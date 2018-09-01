Путин поделился с молодежью нестандартным опытом ведения переговоров

СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что существуют стандартные схемы ведения переговоров, но реальная практика дает интересные случаи, выходящие за общепринятые границы.

В рамках общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками один из участников встречи попросил президента поделиться опытом ведения государственных переговоров. "Мы же все люди, люди ведут себя по-разному в зависимости от воспитания, образа жизни, практики, общения с коллегами", — сказал Путин.

Президент привел конкретный пример из собственной практики. "Расскажу такой пример, но без привязки к региону и без фамилий. Но это любопытный пример. Было это не вчера. Мы дискутировали с рядом коллег по одной из очень важных, я бы сказал, ключевых, региональных проблем, и присутствовали главы государств этого региона. Часа четыре спорили, в детали залезали, потом сказали: "Давайте мы прервемся и потом вернемся к обсуждению этого вопроса дальше", — рассказал Путин.

По словам российского лидера, после паузы дискуссия открылась вновь. "И вдруг один из моих коллег в присутствии других мне говорит: Ну, что мы здесь все спорим да спорим? Давай мы с тобой сейчас договоримся, а они согласятся, куда им деваться", — сказал Путин.

Президент признался, что такая постановка вопроса для него стала полной неожиданностью. "Все же здесь, хоть бы мне на ухо сказал", — со смехом рассказал президент.

Путин признался, что "столь заманчивое предложение отверг, потому как собравшиеся — это люди, с которыми вместе работать, и у всех есть законные интересы, без учета которых ни одно решение не может быть достаточно надежным и стабильным".

"Это был, пожалуй, единственный раз. Но встречаются самые разные необычные ситуации, а в целом, все-таки есть определенные стандарты, есть так называемое обычное право, выработанное обычаями, в данном случае обычаями ведения переговоров, рассмотрением этих вопросов и так далее", — заключил Путин, подчеркнув, что, как правило, международные переговоры идут по традиционному сценарию.