Пожилые жители Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте в Москве

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября могут бесплатно ездить на общественном транспорте в Москве, соответствующий закон приняла Московская областная Дума в середине августа.
Пенсионеры получат право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему).
По решению Воробьева предоставлена дополнительная мера социальной поддержки — это бесплатный проезд и по МЦК — Московскому центральному кольцу, об этом стало известно в конце августа.
В свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что финансирование данной льготы осуществляется за счёт средств бюджета Московской области. На текущий год расходы уже учтены в законе о бюджете в размере 1,2 миллиарда рублей. В последующие годы потребуется порядка 3,4 миллиарда рублей ежегодно.
Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам необходимо перекодировать свои социальные карты. Сделать это можно во всех территориальных управлениях социальной защиты населения Московской области. Процедура перекодировки занимает всего 10 секунд, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
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