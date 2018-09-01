Пожилые жители Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте в Москве

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября могут бесплатно ездить на общественном транспорте в Москве, соответствующий закон приняла Московская областная Дума в середине августа.

Проект закона был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале июля. Дополнительные меры социальной поддержки по проезду предоставляются гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской области, следует из документа.

Пенсионеры получат право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему).

По решению Воробьева предоставлена дополнительная мера социальной поддержки — это бесплатный проезд и по МЦК — Московскому центральному кольцу, об этом стало известно в конце августа.

Ожидается, что льготой воспользуются 1 миллион 400 тысяч человек, в бюджете Московской области на 2018 год предусмотрены дополнительные средства на ее реализацию, заявила ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что финансирование данной льготы осуществляется за счёт средств бюджета Московской области. На текущий год расходы уже учтены в законе о бюджете в размере 1,2 миллиарда рублей. В последующие годы потребуется порядка 3,4 миллиарда рублей ежегодно.

Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам необходимо перекодировать свои социальные карты. Сделать это можно во всех территориальных управлениях социальной защиты населения Московской области. Процедура перекодировки занимает всего 10 секунд, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.