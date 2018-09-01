Путин заявил о невозможности продажи исторических зданий СПбГУ

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о возможности продажи исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), выразил уверенность, что после того, как ему рассказали о такой идее, она точно не будет реализована.

На встрече с победителями международных олимпиад 2017-2018 гг. в образовательном центре "Сириус" одна из участниц сказала президенту, что обеспокоена слухами о возможной продаже исторических зданий СПбГУ.

"Меня тоже обеспокоило. Я первый раз об этом слышу, но меня сразу обеспокоило", — моментально отреагировал со смехом глава государства. Президент напомнил, что сам учился в этих зданиях, и знает, что они значат для города и для страны в целом.

"Я сомневаюсь, что это может быть продано в частные руки и превратится из государственной в частную собственность", — сказал президент.

Он попросил уточнить, откуда появилась соответствующая информация, и получил ответ, что эта идея поднималась на попечительском совете СПбГУ.

"Во-первых, я об этом первый раз слышу, во-вторых, мне кажется, что это маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным", — ответил Путин.

По его словам, эти исторические здания являются не собственностью университета, а федеральной или городской.

В то же время Путин отметил, что у университета есть много неисторических зданий.

"Там ведь много имущества, которое может эффективно использоваться, не является историческим, там могут быть земельные участки, или что-то, что неэффективно используется и не является предметом особого внимания и заботы со стороны государства", — пояснил президент.