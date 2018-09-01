"Сириус" поддержит одаренную молодежь при трудоустройстве, заявил Путин

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что центр "Сириус" мог бы поддержать одаренных школьников и студентов при их дальнейшем трудоустройстве.
Серьезному разговору на тему будущего трудоустройства предшествовал забавный диалог. Один из участников встречи представился, сказав, что его зовут Петров Владимир и что он из Санкт-Петербурга.
"И меня — Владимир, я тоже из Петербурга", — ответил глава государства.
"А я нет, жалко", — рассмеялся глава государства.
Тем не менее, школьник поднял тему "утечки мозгов" и сложности при трудоустройстве для молодых специалистов. Путин заверил своего собеседника, что в "Сириусе" множество представителей крупных компаний, которые пришли сюда в поиске своих будущих сотрудников.