Путин рассказал, что вдохновляется успехами России

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в жизни вдохновляется успехами России.

"Успех страны", — сказал он в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус". Так глава государства ответил на вопрос, что его вдохновляет как человека.

"Говорю без всякой иронии. Любой успех России меня не просто вдохновляет, а окрыляет. Хочется, чтобы наша страна и дальше по другим направлениям добивалась таких результатов, которые для других пока недостижимы", — сказал президент. Он отметил, что такая возможность у России сейчас есть.

"Я смотрю на вас, и это еще раз меня в этом убеждает", — сказал Путин.