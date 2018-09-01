Путин поздравил Ивана Бессонова с победой на "классическом Евровидении"

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пианиста Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 года, также известном как "классическое Евровидение".

Глава государства встретил Бессонова во время посещения инновационного научно-технологического центра "Сириус" в Сочи.

"Это индивидуальный успех. Но, конечно, в основе индивидуального успеха всегда лежит командная работа и работа тех, кто тебя мотивировал, развивал твой талант, настраивал. Я очень рад за тебя. Поздравляю", — сказал президент.

Путин похлопал пианиста по плечу и похвалил за победу.