Из наземного транспорта Москвы уберут турникеты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Наземный транспорт Москвы с 1 сентября будет курсировать без турникетов, для удобства оплаты проезда у всех дверей автобусов и троллейбусов установят валидаторы.

Как ранее сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов, турникеты будут убраны из восьми тысяч автобусов и троллейбусов, для этого были закуплены новые валидаторы. Благодаря такому нововведению, как пояснил вице-мэр, время посадки сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки на 5-20%.

При этом как рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, из-за отмены турникетов в наземном транспорте к осени в 1,5 раза увеличат число контролеров. Также он отметил, что городские власти не ожидают серьезных убытков от нововведения.

"Практика показывает, что после отмены турникетов количество "зайцев" растет, но не критично – примерно до 13% от всех пассажиров. А затем снижается до 5%", — сказал мэр.

В начале 2018 года в Москве отменили турникеты на 80 наиболее востребованных автобусных маршрутах и в трамваях "Витязь-М", а с 16 июня на работу без турникетов перешли все городские трамваи. Отмена турникетов, по данным мэрии, позволяет пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут.

Ранее в городе запустили тематические трамваи, которые напоминают москвичам о необходимости оплачивать проезд и рассказывают о преимуществах бестурникетной системы.