Из наземного транспорта Москвы уберут турникеты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Наземный транспорт Москвы с 1 сентября будет курсировать без турникетов, для удобства оплаты проезда у всех дверей автобусов и троллейбусов установят валидаторы.
При этом как рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, из-за отмены турникетов в наземном транспорте к осени в 1,5 раза увеличат число контролеров. Также он отметил, что городские власти не ожидают серьезных убытков от нововведения.
"Практика показывает, что после отмены турникетов количество "зайцев" растет, но не критично – примерно до 13% от всех пассажиров. А затем снижается до 5%", — сказал мэр.
В начале 2018 года в Москве отменили турникеты на 80 наиболее востребованных автобусных маршрутах и в трамваях "Витязь-М", а с 16 июня на работу без турникетов перешли все городские трамваи. Отмена турникетов, по данным мэрии, позволяет пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут.
Ранее в городе запустили тематические трамваи, которые напоминают москвичам о необходимости оплачивать проезд и рассказывают о преимуществах бестурникетной системы.
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