Захарова выступила в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Политика протекционизма в условиях глобализации является показателем кризиса, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в субботу приехала на празднование Дня знаний в Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Официальный представитель МИД приняла участие в круглом столе "Что происходит с мировым сообществом?", а также ответила на вопросы студентов.

Захарова заявила, что протекционизм может быть в условиях конкуренции, однако приводит к кризису при глобализации и является началом очень серьезного разговора о том, как быть дальше.

"Если нас последние 20 лет глобализировали, если нас всех ставили в единую канву и предлагали, а иногда и заставляли играть по единым правилам, то сегодня, буквально за один-два года, говорить о том, что да, вы-то все под единые стандарты подстроились, но правила мы теперь меняем. И теперь одни будут играть по одним правилам, а другие будут исключительные. Вот в чем, на мой взгляд, показатель кризиса и начало очень серьезного разговора", — сказала Захарова.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала предлог для введения санкций надуманным и пообещала зеркальный ответ России на санкции.