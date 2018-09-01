Медведев поздравил с днем знаний коллектив МШУ "Сколково"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи со студентами Сколковского института науки и технологий. 1 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи со студентами Сколковского института науки и технологий. 1 сентября 2018

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с днем знаний коллектив московской школы управления "Сколково", отметив, что учебное заведение готовит квалифицированных, уверенных в себе специалистов с ярко выраженными лидерскими качествами, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев является председателем попечительского совета Московской школы управления "Сколково".

"Обучение в школе формирует у слушателей глобальное видение мира, помогает максимально раскрыть интеллектуальные способности. Ведь сегодня требуются квалифицированные, уверенные в себе специалисты с ярко выраженными лидерскими качествами. Именно таких выпускников готовит Московская школа управления "Сколково", — сказал Медведев.

Он отметил, что школа известна и благодаря своей особой атмосфере сотрудничества, когда эксперты, представители деловых кругов, профессора международного уровня и слушатели выступают как партнеры и единомышленники. По мнению главы правительства, такой подход позволяет удерживать лидерство в российском бизнес-образовании, оказывать разнообразные консалтинговые услуги и содействовать в решении проблем экономики.