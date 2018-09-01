Рязанский губернатор требует качественное образование от всех школ региона

РЯЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Современные условия для получения качественного образования должны быть во всех школах Рязанской области, заявил в субботу на открытии новой школы в селе Плахино Захаровского района губернатор региона Николай Любимов.
По словам Николая Любимова, важно, что новую школу успели построить и ввести в эксплуатацию к 1 сентября.
"Здесь вам будет приятно и учиться и преподавать. У вас теперь есть все необходимое для полноценной, современной организации учебного процесса. Кроме того, для оснащения школы оборудованием мы дополнительно выделили 3 миллиона рублей из резервного фонда правительства области. Уверен, что это будет хорошим подспорьем", — сказал Любимов.
"Современные условия для получения качественного образования должны быть во всех школах региона, независимо от того, в городе они расположены или на селе. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным, и мы ее благодаря федеральной поддержке обязательно должны выполнить", — сказал Любимов.
Глава региона вручил директору образовательного учреждения Марии Метелкиной сертификат на приобретение книг для школьной библиотеки, а застройщик – председатель совета директоров ООО "Веллком-Групп" Сергей Попов – символический ключ от нового здания.
В ходе экскурсии по школе губернатор заглянул на "Урок России", который проходил для учеников начальных классов. Николай Любимов напомнил ребятам заслуги их знаменитого земляка Александра Александрова и пожелал успешной учебы, хороших отметок, получить как можно больше новых знаний.
Другие новости региона читайте здесь >>