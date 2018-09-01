Рязанский губернатор требует качественное образование от всех школ региона

РЯЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Современные условия для получения качественного образования должны быть во всех школах Рязанской области, заявил в субботу на открытии новой школы в селе Плахино Захаровского района губернатор региона Николай Любимов.

Новое образовательное учреждение носит имя знаменитого рязанца, уроженца села Плахино, композитора Александра Александрова – автора музыки гимна СССР и положенного на ту же мелодию гимна РФ. На строительство новой школы, которое началось в 2017 году, было направлено более 123 миллионов рублей. Из них 58 миллионов рублей – средства федерального бюджета, около 65 миллионов рублей – регионального. Ранее учебные занятия проходили в здании 1939 года постройки, которое было признано в 2012 году предаварийным.

По словам Николая Любимова, важно, что новую школу успели построить и ввести в эксплуатацию к 1 сентября.

"Здесь вам будет приятно и учиться и преподавать. У вас теперь есть все необходимое для полноценной, современной организации учебного процесса. Кроме того, для оснащения школы оборудованием мы дополнительно выделили 3 миллиона рублей из резервного фонда правительства области. Уверен, что это будет хорошим подспорьем", — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что работа по строительству новых образовательных учреждений, а также переходу на обучение в одну смену будет продолжена. В 2018 году уже открыто три школы: в Александро-Невском, Ухолове и Плахино, начато строительство – в Шиловском районе и микрорайоне Горроща в Рязани. Всего в области предстоит построить 14 учебных заведений.

"Современные условия для получения качественного образования должны быть во всех школах региона, независимо от того, в городе они расположены или на селе. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным, и мы ее благодаря федеральной поддержке обязательно должны выполнить", — сказал Любимов.

Глава региона вручил директору образовательного учреждения Марии Метелкиной сертификат на приобретение книг для школьной библиотеки, а застройщик – председатель совета директоров ООО "Веллком-Групп" Сергей Попов – символический ключ от нового здания.

По окончанию торжественной линейки Любимов осмотрел новую школу. Здание рассчитано на 132 ученических места. По словам директора школы Марии Метелкиной, в школе будут обучаться 78 учеников из 13 населенных пунктов Плахинского сельского поселения. Из них – 18 первоклассников. Подвозить учащихся станут двумя школьными автобусами.

В ходе экскурсии по школе губернатор заглянул на "Урок России", который проходил для учеников начальных классов. Николай Любимов напомнил ребятам заслуги их знаменитого земляка Александра Александрова и пожелал успешной учебы, хороших отметок, получить как можно больше новых знаний.

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