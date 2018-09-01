МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вопрос очередей в детских садах решен практически во всех регионах РФ, работа в этом направлении продолжается, деньги на это есть, заявила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью программы "Право знать" на ТВ Центр.

"В России, практически во всех регионах, кроме четырех, решен вопрос очереди в детских садах от трех до семи (лет – ред.), работа в этом направлении усиливается, и деньги у нас на это есть", — сказала Васильева.

Министр подчеркнула, что создана новая программа "Строительство детских садов", направленная на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет.

"Я понимаю проблему Дагестана, в следующем году там по программе будет построено 18 дошкольных учреждений. Конечно, я не думаю, что это решит вопрос полностью, потому что очень важно, что там действительно много малышей, и, слава богу, что они там рождаются", — заключила Васильева, отвечая на вопрос о переполненности в детских садах, в частности в Дагестане.

Ранее Васильева говорила, что в рамках исполнения поручения президента Минобрнауки разработало ведомственный проект, направленный на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях дошкольного образования на 2018 — 2020 годы. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что власти выделили из федерального бюджета на создание дополнительных мест в детских садах 49 миллиардов рублей, по 24,5 миллиарда в 2018 и 2019 годах. Позже Медведев заявил, что некоторые регионы РФ готовы без федеральной финансовой помощи решить задачу по созданию дополнительных мест в детских садах, в ходе более эффективного перераспределения средств в 20 регионах появится возможность создать еще 5,5 тысячи мест.