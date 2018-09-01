МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пятибалльная система в российских школах устоялась, не нужно изобретать велосипед, пересматривая ее, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее "Известия" сообщали, что в ходе круглого стола с участием представителя Рособрнадзора и профильных экспертов обсуждался вопрос о системе школьных оценок, среди прочего звучали предложения о возможном пересмотре нынешней пятибалльной системы. Однако заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев заявил РИА Новости, что с подобными инициативами Рособрнадзор не выступал, необходимость замены действующей системы оценок высказывалась в ходе дискуссии лишь в качестве экспертного мнения.

"Нет, не надо. Пятибалльная система у нас устоялась давно, не надо изобретать велосипед. <…> Хотя дискуссии идут: вот 100-балльная система ЕГЭ (единого государственного экзамена. — Прим. ред.), а у вас пять баллов", — сказала Васильева в эфире программы "Право знать" на ТВ Центр, отвечая на вопрос ведущего об изменениях пятибалльной системы оценок в российских школах.

Ранее Васильева заявила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, но в начальных классах их быть не должно. В августе научный руководитель лицея РАНХиГС Антон Молев сказал РИА Новости, что масштабный переход всей страны на другую систему школьных оценок должен приниматься только после очень долгой, тщательной проработки. В свою очередь, "Коммунисты России" выступили против отказа от пятибалльной системы оценок в школах, так как метод хорошо себя зарекомендовал.