Васильева пояснила, от чего зависят зарплаты учителей в регионах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева пояснила, что зарплаты учителей соизмеряются со средней заработной платой в конкретном регионе.

"На сегодняшний день, отвечая вам, отвечая всем остальным, кто нас слушает: экономическое развитие такое, что мы с вами соизмеряем зарплаты наших учителей с региональной зарплатой", — сказала Васильева в эфире программы "Право знать" на канале ТВ Центр, отвечая на вопрос о том, почему нельзя сделать равные зарплаты учителям в разных регионах.