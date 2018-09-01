В Московском суворовском училище открылся аэрокосмический класс

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Аэрокосмический класс, в котором суворовцы будут обучаться робототехнике и авиамоделированию, с этого года начал свою работу в Московском суворовском училище, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отмечается, в мероприятиях училища, посвященных Дню знаний, приняли участие заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Владимир Попов, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, лётчик-космонавт дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Владимир Джанибеков, выпускники Московского СВУ герои РФ Сергей Шаврин и Роман Щетнев.
"Каждый из суворовцев уже принял на себя ответственность за принадлежность к категории юного защитника своей страны и обязан следовать ей в учебе, поведении и повседневной жизни. Учеба в училище даст вам необходимый интеллектуальный и деловой потенциал, который позволит служить Родине, осваивать новую боевую технику, которой мы сейчас перевооружаем армию", — приводятся в релизе слова Попова.