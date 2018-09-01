Васильева назвала пять направлений тем для итогового сочинения

КАЛУГА, 1 сен — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева назвала пять направлений для тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год, отметив, что темы будут разрабатываться позже Рособрнадзором.

"Итак, это будет пять направлений: первое направление — "Отцы и дети", второе направление — " Мечта и реальность", третье — "Месть и великодушие", четвертое — "Искусство и ремесло", и пятое, заключительное — "Доброта и жестокость", — сказала Васильева на встрече с выпускными классами в школе №45 в Калуге.

Она отметила, что в рамках открытых направлений итоговых сочинений Рособрнадзором будут разрабатываться конкретные темы для каждого часового пояса отдельно, известны темы станут непосредственно в день проведения сочинений.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Сочинение также может быть представлено в вуз.