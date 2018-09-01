МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МВД РФ в "День знаний" запускает интернет-флешмоб "Я тоже был школьником", в аккаунтах министерства появятся школьные фотографии сотрудников и руководства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В связи с началом учебного года МВД России объявляет о проведении интернет-флешмоба "Я тоже был школьником". В течение первой недели сентября в аккаунтах ведомства в социальных сетях пользователи смогут увидеть фотографии сотрудников органов внутренних дел, включая самых высоких руководителей", — пояснила Волк.

Снимки будут представлены в виде коллажей. Они будут включать по два фото полицейского: сейчас и в школьные годы. Флешмоб дополнят воспоминания полицейских о детстве под общим хештегом #ЯТожеБылШкольником".

В школах по всей России в субботу 1 сентября отмечают "День знаний". Непосредственно 1 сентября в охране общественного порядка будет участвовать более 150 тысяч сотрудников полиции, представителей частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности, а также Росгвардии.