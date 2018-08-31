Онищенко поддержал идею ограничить использование смартфонов школьниками

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доступ школьников к смартфонам необходимо ограничивать, так как это отвлекает их от учебного процесса, оказывает вредное воздействие на детский организм и даёт доступ к интернет-ресурсам, не предназначенным для детей, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании заявила, что смартфоны в школах ни к чему, многие образовательные учреждения уже отказываются от мобильных телефонов, и ведомство будет это поощрять.

"Это, во-первых, отвлекает детей от учебного процесса, не дает эффективно осваивать материал. Вторая сторона вопроса – мы должны думать о том, чтобы всё-таки ограничить и время нахождения наших детей со смартфоном", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он рассказал, что ещё будучи главным санитарным врачом России, подписывал санитарные правила, в которых было жёсткое ограничение на использование мобильных телефонов. Связано это с воздействием излучаемых аппаратом волн на человеческий мозг. При этом детский организм к этому более восприимчив, подчеркнул депутат.

Онищенко также отметил, что смартфоны имеют гораздо более широкий функционал, что расширяет спектр связанных с этим проблем. В частности — это доступ к интернет-ресурсам, запрещённым для детей. Эта проблема, по словам депутата, очень важная и ее пока никто не решил.