Депутат назвал оправданным отсутствие оценок для первоклашек

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отсутствие оценок в первом классе оправдано, так как важнее сформировать желание получать знания, а не отметки, однако с возрастом у школьников возникает естественная потребность в оценке свои трудов и усилий, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
55.7%Да, это хорошо мотивирует детей
8.5%Нет, от этой системы необходимо отказаться и в средних, и в старших классах
35.8%Нужны, пока не придумана другая система мотивации
"Такая форма оценивания в первом классе оправдана, потому что на начальном этапе обучения важно, чтобы дети жаждали получать знания, а не оценки. Ребенок должен понять, что он умеет и знает, с этого начинается учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, умеющему учиться. Но в последующие годы обучения может уже использоваться привычная для всех участников образовательного процесса пятибалльная система. Родители хотят видеть результат достижения своих детей. У школьников также с возрастом возникает естественная потребность в оценке своих трудов и усилий", — сказала Духанина РИА Новости.
"Главное не то, по какой шкале мы оцениваем, а какие критерии при этом закладываем. Все возможные альтернативы требуют тщательного изучения и широкого общественного обсуждения. Родители, дети и учителя должны совместно решать, какая система оценки позволит поддержать развитие способностей учащихся, в каком направлении ее совершенствовать в связи и с внутришкольной ситуацией, и жизнью вокруг", — добавила парламентарий.