Депутат назвал оправданным отсутствие оценок для первоклашек

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отсутствие оценок в первом классе оправдано, так как важнее сформировать желание получать знания, а не отметки, однако с возрастом у школьников возникает естественная потребность в оценке свои трудов и усилий, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Нужны ли оценки в начальных классах школы? Да, это хорошо мотивирует детей

Нет, от этой системы необходимо отказаться и в средних, и в старших классах

Нужны, пока не придумана другая система мотивации Результаты 55.7% Да, это хорошо мотивирует детей

8.5% Нет, от этой системы необходимо отказаться и в средних, и в старших классах

35.8% Нужны, пока не придумана другая система мотивации Все опросы Голосовать

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, но в начальных классах их быть не должно.

"Такая форма оценивания в первом классе оправдана, потому что на начальном этапе обучения важно, чтобы дети жаждали получать знания, а не оценки. Ребенок должен понять, что он умеет и знает, с этого начинается учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, умеющему учиться. Но в последующие годы обучения может уже использоваться привычная для всех участников образовательного процесса пятибалльная система. Родители хотят видеть результат достижения своих детей. У школьников также с возрастом возникает естественная потребность в оценке своих трудов и усилий", — сказала Духанина РИА Новости.

Она пояснила, что сейчас в российской начальной школе существует дифференцированная система оценивания знания учеников. Безотметочная система существует сейчас только в первых классах. Это требование закреплено в образовательных стандартах. Вместо привычных оценок педагоги используют более осторожную систему мотивации — например, "смайлики", цветные штампы, геометрические фигуры. Такие средства оценивания, по словам Духаниной, одновременно позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка и не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, а также ранжирование учеников по успеваемости.

"Главное не то, по какой шкале мы оцениваем, а какие критерии при этом закладываем. Все возможные альтернативы требуют тщательного изучения и широкого общественного обсуждения. Родители, дети и учителя должны совместно решать, какая система оценки позволит поддержать развитие способностей учащихся, в каком направлении ее совершенствовать в связи и с внутришкольной ситуацией, и жизнью вокруг", — добавила парламентарий.