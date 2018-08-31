Проект "Активный гражданин" создал путеводитель с любимыми местами в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Проект "Активный гражданин" совместно с одной из студий создал уникальный путеводитель с любимыми местами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта в пятницу.

"В нем (путеводителе — ред.) вы найдете адреса любимых мест активных граждан: театров, музеев, культурных центров, смотровых площадок и другое. Москвичи выбрали эти места в ходе летних голосований "Влюбиться в Москву". Среди представленных вариантов лучшими оказались — любимый московский музей — Государственная Третьяковская галерея", — говорится в сообщении.

Сокольники, Царицыно и усадьба Коломенское, согласно данным проекта, стали лучшими парками для тихого отдыха, Парк Горького — для пеших прогулок, отдыха у воды, как парк с любимым летним кинотеатром и с лучшим набором дополнительных активностей.

Лучшей смотровой названа площадка на ВДНХ, самым красивым фонтаном — фонтан "Дружбы народов" на ВДНХ. Московский театр на Таганке, "Современник" и Театр актеров Таганки, согласно путеводителю, назван лучшим драматическим, а Московский государственный академический театр оперетты — лучшим музыкальным театром столицы.

"Лучший парк для фотосессий — Парк "Зарядье". Лучшая улица для прогулок — пешеходная зона от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье". Любимая городская набережная — Кремлевская", — говорится в сообщении.

Также в путеводитель вошли скульптура "Рабочий и колхозница" и ВДНХ.