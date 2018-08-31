НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Победителей ежегодного конкурса "100 лучших товаров и услуг Нижегородской области" наградил глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
"Глава региона наградил победителей первого конкурса "100 лучших товаров и услуг Нижегородской области" и отметил, что это очень важный проект, привлекающий внимание и к вопросам качества, поскольку его лауреаты и номинанты — это проверенные производители, по праву заслуживающие доверия потребителей", — говорится в сообщении.
Перед началом церемонии награждения глава региона вместе с членами комиссии по качеству Нижегородской области посетил выставку продукции пищевых предприятий – участников конкурса. На ней, в частности, были представлены товары, маркированные специальным QR-кодом – знаком федерального проекта Национальной системы сертификации (НСС), уточнили в пресс-службе.
"Пищевая продукция уже долгие годы не подлежит обязательной сертификации. Если вы видите продукт с определенными характеристиками, то верить им можно только на основании заверений производителя. Национальная система сертификации позволяет подтвердить эти характеристики в государственных лабораториях на соответствие ГОСТу. Она уже используется при осуществлении государственных и муниципальных закупок, например, при закупке продуктов в школы и больницы. Мы должны быть уверены в качестве питания, которое получают дети и пациенты учреждений здравоохранения", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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