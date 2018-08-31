В Нижнем Новгороде хотят открыть несколько площадок "Яндекс.Лицея"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин на открытии первой в регионе площадки проекта "Яндекс.Лицей" сообщил, что планируется открыть еще несколько таких площадок.

В мероприятии по открытию первой площадки проекта также принимал участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"У нас с министерством цифрового развития есть большие планы по реализации проектов в сфере цифровой экономики в Нижегородской области. Для этого нужны кадры, и начинать их готовить надо со школьной скамьи. Мы с Константином Носковым договорились открыть в области еще четыре площадки "Яндекс.Лицея". Региональное правительство будет поддерживать эти площадки", — сказал журналистам Никитин.

Носков в свою очередь добавил, что "Яндекс.Лицей" станет способствовать пополнению кадров в сфере программирования, где "сейчас наблюдается дефицит".

"Яндекс.Лицей" — это бесплатные курсы компании "Яндекс" по обучению школьников основам программирования на примере Python. Учебная программа, рассчитанная на 2 года обучения, разработана при участии Школы анализа данных "Яндекса". В Нижнем Новгороде проект начал работать на базе лицее-интернате "Центра одаренных детей".

В "Яндекс.Лицей" могут поступить обучающиеся 8 и 9 классов, интересующиеся математикой и информационными технологиями. Все занятия бесплатные и проходят в форме дополнительного образования.

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