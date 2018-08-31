"ВКонтакте" разрешила скрывать профили от друзей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" обновила настройки приватности, добавив возможность для пользователей скрывать свои профили от друзей, сообщила пресс-служба ресурса.

"ВКонтакте" выпустила важное обновление настроек приватности. С сегодняшнего дня у пользователей соцсети появилась возможность закрыть профиль для друзей. Новые возможности призваны дать больше гибкости для защиты личного пространства пользователей, которые не хотят делиться своими записями и фотографиями за пределами узкого круга близких людей", — говорится в сообщении.

В закрытом профиле отображается минимум информации: имя и фамилия, превью главной фотографии (аватара), список общих друзей. Пользователь также может разрешить показ статуса, города, возраста и места работы. Контент и остальная информация на странице автоматически закрываются настройками приватности.

В соцсети теперь также не отображается список людей, которые сделали репосты записей. Данная информация доступна только автору публикации, остальные пользователи видят общее количество репостов.

"За последнее время мы получили множество вопросов о том, как "ВКонтакте" работает с персональными данными пользователей. Мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным и сейчас готовим подробный информационный раздел на эту тему. Он будет включать принципы работы с данными: какую информацию мы храним на серверах, как долго, для чего она может быть использована и в каких случаях может куда-либо передаваться, а также сведения о политике обработки обращений государственных органов", — отметил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"Несмотря на то, что корень проблемы кроется в несовершенном законодательстве и правоприменительной практике, мы будем продолжать делать все от нас зависящее и системно совершенствовать "ВКонтакте", предоставляя пользователям больше гибкости в работе со своими данными. Очень скоро мы запустим возможность быстро архивировать или полностью удалять свои старые записи и фотографии. Для многих это может стать удобной возможностью скрыть неактуальную информацию со своей страницы", — добавил он.

Ранее владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.