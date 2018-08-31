Голикова назвала предложения Путина по пенсиям справедливым компромиссом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обращению президента РФ Владимира Путина к россиянам, в котором он озвучил свою точку зрения по поводу изменений в пенсионном законодательстве, предшествовали серьезные обсуждения в экспертном сообществе: учесть интересы всех групп граждан практически невозможно, но предложения Путина — справедливо выработанный компромисс, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

"Этому обращению президента предшествовали достаточно серьезные обсуждения в экспертном сообществе, среди людей, среди семей. Но я даже не знаю, какого рода информацию и эмоциональную критику мы не получили. Мы крайне ответственно к этому относимся, и мы рассматривали, на самом деле, весь спектр предложений, который на тот момент прозвучал от всех участников обсуждения. Это очень сложно, они носят иногда весьма разнонаправленный характер и, естественно, представляют разные социальные группы", — сказала Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что учесть интересы всех практически невозможно, но можно найти компромисс, который бы решал задачи, обозначенные президентом РФ.

"С другой стороны, мы должны максимально учесть интересы наших граждан и, естественно, услышать и то, что сказал сегодня президент. Мы услышали, он услышал, в первую очередь, и основные проблемы, которые озвучивали все участники этого обсуждения. Поэтому говорить о том, что все удовлетворены, наверное, было бы неправильно, а я считаю, что это справедливо выработанный компромисс", — отметила Голикова.

Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.