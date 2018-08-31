Садовничий рассказал, что вырастил 800-граммовую картофелину

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что вырастил на своем огороде картофелину весом 800 грамм.

"Коллеги, я хотел вот что сказать, я садовник по определению. У меня ничего особенного нет, но есть 15 соток в районе Апрелевки и сад — колоссальный сад… вот, я вам принес по яблочку… а вот это — у вас есть фотография? Я вам покажу. Я не только садовник, я еще выращиваю все. Вот, посмотрите — 800 грамм картофелина", — сказал Садовничий в пятницу в ходе пресс-конференции "Начало учебного года и 65-летие высотки МГУ".