В Москве из-за "Велоночи" перекроют часть Садового кольца и ряд улиц

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ряд улиц в Москве перекроют 2 сентября для проведения велосипедной акции "Велоночь", сообщили в пресс-службе столичного Центр организации дорожного движения в пятницу.

Акция состоится в российской столице в ночь на 2 сентября. Протяженность маршрута составит 23 километра. Старт движения колонны заявлен на 0.15 воскресенья.

Так, с 00.15 воскресенья автомобилисты не смогут проехать по Садовому кольцу от Парка Горького до съезда на Коровий Вал по улице Коровий Вал, Люсиновская, Павла Андреева, Большая Серпуховская. Также для водителей перекроют проезд по Садовому кольцу от Большой Серпуховской улицы до съезда на Николоямскую набережную, по Николоямской набережной, Андроньевской, Красноказарменной набережным.

Помимо того, будут перекрыты 1-ый Красноказарменный проезд, Солдатская улица, улица Госпитальный Вал, Новая Дорога, Семеновская и Преображенская набережные, набережная Ганнушника, проспект Ветеранов, Ростокинский проезд, 5-ый Лучевой просек, Поперечный просек, 3-ий и 4-ый Лучевой просек.