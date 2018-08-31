Темрезов: до 2024 года школы КЧР перейдут на односменный режим обучения

ЧЕРКЕССК, 31 авг — РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии планируют к 2024 году ликвидировать вторую смену в школах и обеспечить односменный режим обучения, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В республике ведется активное строительство образовательных организаций, и к 2024 году мы планируем ликвидировать вторую смену во всех учебных организациях. Кроме того, особое внимание будет также уделено реконструкции и капитальному ремонту школ, построенных в середине прошлого века", — сказал глава региона в четверг на совещании в СКФО по итогам выполнения положений "майских" Указов и по формированию приоритетных нацпроектов.

По словам главы региона, для достижения этой цели в КЧР необходимо построить 27 новых школ на 8,5 тысяч мест.

В настоящее время в две смены учатся 49 из 179 школ Карачаево-Черкесии.

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