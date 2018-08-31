Минприроды хочет использовать искусственные дожди для защиты лесов

ПУШКИНО (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Минприроды России прорабатывает вопрос увеличения искусственного вызывания дождей, причем не только над горящими лесами, но и для предупреждения пожаров, заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
По его словам, сегодня прорабатывается увеличение числа самолетов, которые вызывают осадки. При этом практика последнего времени показывает, что это эффективная мера.
"Если бы такая профилактическая работа в будущем была бы возможна, то я был бы очень рад", — добавил Кобылкин.