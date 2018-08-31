Минприроды хочет использовать искусственные дожди для защиты лесов

ПУШКИНО (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Минприроды России прорабатывает вопрос увеличения искусственного вызывания дождей, причем не только над горящими лесами, но и для предупреждения пожаров, заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Мы сегодня говорили о том, что если бы в будущем было достаточно самолетов, то мы можем спрогнозировать территории, где будут возникать высокие температуры, и проливать лес. То есть делать это заранее, не дожидаясь возгорания", — сказал Кобылкин в ходе посещения "Авиалесоохраны".

По его словам, сегодня прорабатывается увеличение числа самолетов, которые вызывают осадки. При этом практика последнего времени показывает, что это эффективная мера.

"Если бы такая профилактическая работа в будущем была бы возможна, то я был бы очень рад", — добавил Кобылкин.